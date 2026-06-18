シーズン中に外部から監督を招へいするのが異例なら、楽天の三木谷浩史オーナー（61）が監督の就任会見に同席するのもまた異例だった。17日、仙台市内で行われた吉井理人監督（61）の就任会見に関してだ。【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意「会見の同席は三木谷オーナーの強い希望だと聞きました。吉井監督とは実際に会って話をしたそうですが、会ったのも一度や二度