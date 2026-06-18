阪神のドラ1ルーキー・立石正広（22）が17日、登録抹消された。藤川監督は「心も体も強く、しっかり活躍する選手になってほしい」と奮起を促したように、今後はメンタルが課題になる。【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題あり 何度も故障を招く根本原因を専門家が指摘昨秋ドラフトでは3球団が競合したが、度重なるケガで出遅れた。5月19日の広島戦で初昇格を果たすと、セ相手に5試合で1本塁打、2打点、打率.40