忠清南道公州市（チュンチョンナムド・コンジュシ）のある小学校で、児童と教職員に食中毒が疑われる症状が現れ、保健当局と教育当局が緊急の疫学調査に乗り出した。17日、忠清南道教育庁によると、前日の16日夕方から、公州A小学校の児童と教職員に嘔吐、下痢、腹痛などの症状が現れ始めた。現在までに確認された有症状者は、教職員1人と児童236人に加え、併設幼稚園の園児8人を含む計245人に達した。学校側は前夜、保護者に緊急