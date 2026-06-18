第3項 米国とイランは、最大60日以内に最終合意を交渉し導出することを約束し、この期間は双方の合意により延長できる。第4項 米国は本MOU署名と同時に、イランに対する海上封鎖およびすべての妨害・阻害行為の除去を開始し、30日以内に海上封鎖を完全に終了する。この期間における船舶の通航は、イランが復旧する戦争前水準の通航量に比例して行われる。米国は最終合意後30日以内にイラン周辺地域から自国軍を撤収することを約束