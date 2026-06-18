米国とイランが中東地域のすべての戦線で戦争を停止し、今後60日以内にイランの非核化交渉を行うことを柱とする全14項目の終戦了解覚書（MOU）の全文が17日（現地時間）、公開された。米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）やCNNなど現地メディアによると、米政府高官はこの日、米・イラン間の敵対行為停止、ホルムズ海峡開放、核交渉開始などを盛り込んだMOU全文を公開した。これに先立ち、ブルームバーグ通信がMOU草案を入手して報