クリスティアーノ・ロナウドを擁するポルトガルが客観的な戦力で格下と評価されていたコンゴ民主共和国と引き分けた。ポルトガル代表（FIFAランキング5位）は18日、米テキサス州のヒューストン競技場で行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグK組第1戦でコンゴ（46位）と1−1で引き分けた。優勝候補の一角に挙げられるポルトガルはボール支配率で圧倒的な優位に立ちながらも、勝利をつかむことはできなかった。この日、1