ブラジルのある教会が、聖家族（イエス、聖母マリア、聖ヨセフ）の彫像を不格好な姿に復元してしまったものの、かえって観光客が殺到する事態となった。15日（現地時間）、米紙ニューヨーク・ポストや英紙ザ・サンなど海外メディアは、ブラジルのカルモ・ド・カジュル広場に設置された聖家族の彫像が最近、不格好な姿に復元されたと報じた。復元後、彫像の目は不自然なほど大きくなり、眉毛はまるで化粧を施したかのように太くなっ