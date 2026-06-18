EXILE・ATSUSHIのものまね芸人・RYOが16日、自身のX（旧Twitter）を更新。女優・中村玉緒さんの通夜に参列したことを報告した。 本人EXILE ATSUSHI「正直ナメてるな」、有吉も苦言ものまね芸人、本家に逆ギレ芸能界ではものまね芸人に警戒の動きも 一部報道によれば、RYOはATSUSHIに寄せたオールバックとサングラスの風貌で弔問し、関係者からはマスコミの前を通らないようにと注意されていたという。 RYOといえば