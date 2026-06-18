歌手の小林幸子（72）が17日、自身のインスタグラムを更新。かねてより親交の深い、シンガー・ソングライターのさだまさし（74）のコンサートを訪れたことを報告し、さらに会場で再会した東山紀之氏を交えた豪華な楽屋ショットを公開した。【写真】「相変わらずかっこいい」小林幸子が感激！東山紀之氏との貴重な最新ショット※2枚目小林は「さだ兄ぃのコンサートを久しぶりに見に行けました!!」とうれしそうに報告。「兄ぃ