アメリカ南部テキサス州で、小型ジェット機が高速道路に墜落し、1人が死亡しました。16日夜、テキサス州ラレド国際空港近くの高速道路に、民間の小型ジェット機が墜落しました。機体から激しい炎が上がるなか、居合わせた人たちや救助隊員らが駆け寄り、ハンマーなどを使って懸命な救出活動が行われました。警察などによりますと、機体には6人が乗っていて、1人が死亡し、残る5人が病院に搬送されました。小型ジェット機はメキシコ