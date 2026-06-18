モデルの滝沢眞規子（47）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパーでの購入品紹介と料理する様子を披露し、長男が留学先のイギリスでは食べない食べ物を明かした。【動画】「イギリスでは絶対食べない」滝沢眞規子が明かした日本ならではの食材滝沢は、「【お料理】週末スーパー買い出し＆自家製ジンジャーエール、カレー作り」と題した動画で、長男がイギリスから帰国してすぐに購入した食材を紹介。購入した