放送作家の野々村友紀子氏（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。「日本一のダンディー俳優」との嬉しいツーショットを披露した。「6月18日(木)CX【トークィーンズ】なんと！！日本一のダンディー俳優である舘ひろしさんが来てくださりました！！！」とつづり、俳優の舘ひろしに肩を抱かれるショットをアップした。「舘さんが考える紳士の哲学や、過去の衝撃恋愛など、取材でお伺いさせていただきました」と野々村氏。