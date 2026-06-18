日本銀行の植田和男総裁（74）は肝(かん)嚢(のう)胞(ほう)感染症治療のため入院し、6月15日、16日の金融政策決定会合を欠席した。在任中の総裁の欠席は異例で、植田氏は事前に書面で意見を提出したものの、議決には参加しなかったという。「病状は9日の検査入院で判明。入院期間は2週間程度の見込みで、現在はリモートワークで職務を行っています」（日銀関係者）療養中の植田氏に代わり、“初陣”の記者会見に臨んだのが、日