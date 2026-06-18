イラン国営通信は17日、アメリカとイランが戦闘終結に向けて合意した14項目の覚書の内容を報じました。ホルムズ海峡の通航を30日以内に正常化させることなどが盛り込まれています。イラン外務省は、ペゼシュキアン大統領とアメリカのトランプ大統領が戦闘終結に向けた覚書に電子署名し、発効したと発表しました。このため、当初19日にスイスで予定されていた覚書の署名式は開催されないということです。署名された覚書についてイラ