日本代表は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）は11日、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の負傷離脱に伴い、2大会連続で追加招集されることが発表された。予定していたフライトが連続して欠航したことで、当初のスケジュールよりも後ろ倒しで、現地時間13日に行われたオランダ代表