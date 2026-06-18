ラーメンチェーンの「京都北白川 ラーメン魁力屋」が2026年6月23日、東京・池袋西口にグランドオープンする。開店日から6日間限定で「京都背脂醤油ラーメン」全種類が110円割引というお得なキャンペーンを実施。1年ぶりとなる都内での出店とのことで、盛り上がりが期待できる。毎日食べても飽きない懐かしラーメンが池袋西口に登場！「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、ラーメン激戦区である京都・北白川で誕生した全国チェーンのラ