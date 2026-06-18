日本代表は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。DF冨安健洋（アヤックス／オランダ）は、現地時間14日に行われたオランダ代表とのゲームでは、終盤の約15分間プレー。1点ビハインドを追いかける状況だったこともあり、「時間帯的にも、シチュエーション的にも、行かないといけない時間帯でした」と冨安。「監督からのメッセ