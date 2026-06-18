４年後は俺も――。日本代表入りへ23歳が決意を示した。現地６月17日に開催された北中米W杯のL組１節で、イングランド代表とクロアチア代表が、アメリカのダラス・スタジアムで激突。前者が４−２で白熱の打ち合いを制した。この一戦は『DAZN』で中継され、サウサンプトンに所属する松木玖生が、戸田和幸氏と共に解説を担当。試合後に実況の西岡明彦アナウンサーから「今度はやっぱり４年間を逆算した中での日々を過ごすこと