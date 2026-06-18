FIFAワールドカップ2026・グループL第1節が現地時間17日に行われ、イングランド代表とクロアチア代表が対戦した。今大会、優勝候補の一角と目される“スリーライオンズ”が初陣を迎える。イングランド代表は欧州予選・グループKの戦いを8戦全勝、22得点無失点と圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めた。大会前のテストマッチでは、ニュージーランド代表を1−0で、コスタリカ代表を3−0で破り2連勝。安定感の