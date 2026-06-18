千葉ロッテマリーンズ所属の愛斗選手は6月16日、自身のInstagramを更新。第1子の誕生を報告し、写真を公開しました。【写真】“おてての割に大きいお耳”の赤ちゃん「パパ頑張って〜」愛斗選手は「私事ですが先日第一子となる長女が誕生しました！」と報告し、1枚の写真を投稿。人差し指を握る赤ちゃんの姿です。「妻には本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、「これからは元気に育つ姿を父親として支え、見守りたいと思い