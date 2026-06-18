日本人選手としては初めてカレッジ・ワールドシリーズに進んだジョージア大・石川ケニー投手（22）が17日（日本時間18日）、ネブラスカ州オマハで行われている同大会のオクラホマ大戦に「5番・左翼」で出場する。オクラホマ大は勝てば20日（同21日）から始まる決勝に進出が決定。この大会はダブルエリミネーション方式（2度負けたら敗退）のため、15日（同16日）に一度はオクラホマ大に敗れているジョージア大は、17日のゲーム