「地域の応援にもなるし、返礼品ももらえるから」と、思い切って多額のふるさと納税に挑戦した経験のある人もいるでしょう。しかし、住民税の通知書を見て、「あれ？ 住民税が全然安くなっていない気がする……」と不安になるケースもあります。 実は、ふるさと納税の控除が正しく行われているかどうかの「答え合わせ」には、いくつかの重要なチェックポイントがあります。本記事では、手元の通知書を使って正しく確