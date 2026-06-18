退職をしてすぐに再就職をしない場合、公的医療保険を「健康保険の任意継続」か「国民健康保険」のどちらかを選ぶべきでしょうか。判断をするに当たっては、それぞれどのようなものかを理解している必要があります。 そこで本記事では、「健康保険の任意継続とはどのようなものか？」「国民健康保険とはどのようなものか？」について解説します。比較しやすいように、保険料や給付内容の違いにポイントを絞って解説しますの