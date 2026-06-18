年齢とともに気になり始める白髪ですが、綺麗に保つには定期的なヘアケアが欠かせません。毎月のルーティン出費となる美容院代を、「地味に手痛い出費だな……」と負担に感じている方は少なくないのではないでしょうか。 本記事では、美容院での白髪染めに毎月8000円かかる場合を想定し、30年間の生涯コストを試算。費用と美しさを両立するための「賢い選択肢」について解説・検証します。 【生涯コスト】美