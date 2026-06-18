レジェンドが不発で痛恨ドローだ。北中米Ｗ杯１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング５位で優勝候補のポルトガルが、同４６位のコンゴに１―１で引き分けた。６度目のＷ杯を迎える主将のＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルスナル）は１トップで先発。ボールを触るたびに、会場からは大きな歓声が沸き起こった。ポルトガルは前半６分、ＭＦジョ