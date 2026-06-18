6回4失点で7勝目、6回にDH解除して代打出場【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点で7勝目を挙げた。打者としては6回にDH解除して遊ゴロ。チームは3連勝を飾った。――今日の状態と、5回のマウンドを振り返って。「状態は比較的良かったなと。本当にあの回かなと。先頭のフォアボールが良