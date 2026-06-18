税金や社会保険料の支払いを少なくする方法はないか。東大卒ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんは「年金暮らしの方の場合、子どもと協力して税金や社会保険料を減らす方法がある」という――。（第3回）※本稿は、服部貞昭『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com