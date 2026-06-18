左膝の炎症を訴えてから1週間「必ずしも万全な状態で投げられるわけではない」【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回を投げて4失点で7勝目を挙げた。今季最速タイ101.0マイル（約162.5キロ）も計測したが、気になるのは先日の欠場の理由にもなった左膝の状態。試合後には少し足を引きずるようにかばって歩き、ロッカーを