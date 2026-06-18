男性との距離を縮める上でLINEは効果的なツール。しかし、ただワイワイと雑談しているだけでは、なかなか恋愛モードに持ち込めないもの。これぞ本命！という相手には積極的に仕掛けていく必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性406名に聞いたアンケートを参考に、「気になる彼に接近したい！肉食女子のLINE活用法」をご紹介します。【１】「直接声を聞いて話したいから、掛けていい？」と通話に誘う「かわいく