失恋のショックから立ち直るために、どのように過ごすようにしてきたでしょうか。今回はみなさんの選択肢を増やして頂くために、「失恋のショックから立ち直る方法９パターン」をご紹介させて頂きます。【１】体を鍛える。体を鍛えることで脳が活発になり、新しい考えや発想に結びつくかもしれません。【２】仕事に没頭する。失恋のエネルギーを仕事に転換して、仕事に没頭してみましょう。改めてやり甲斐を感じ、大きな成果を残せ