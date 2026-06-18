【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁「父が見たいと言っている」（法政大サッカー部元監督・長山和也）FW上田綺世（オランダ1部フェイエノールト／27歳）法政大在学中の2019年7月末にサッカー部を離れ、鹿島入りした上田。プロ2年目には早くも2ケタゴールを奪い、2022年夏には欧州へ。セルクル・ブルージュでも1年目で22点という数字を残し、フ