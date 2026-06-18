【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】上田綺世〈後編〉ブラジル戦とイングランド戦のプレーを見て進化を強く感じた（法政大サッカー部元監督・長山和也）FW上田綺世（オランダ1部フェイエノールト／27歳）2026年北中米W杯で初の8強以上を目指す日本代表。それを果たすためには、FW陣のゴールが必要不可欠だ。その重責を担うのが、絶対的エースFWの上田綺世（フェイエノールト）。今季オランダ1部で25ゴ