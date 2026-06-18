◇インターリーグドジャース5−4レイズ（2026年6月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。打線が6回に逆転して7勝目を挙げ防御率は1.47。先発専念から代打出場という新たな大谷劇場に球場も騒然となった。試合後の主な一問一答は以下の通り。――5回に4失点したが投球内容を振り返って。「状態は比較的よかったのかなと。本当
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