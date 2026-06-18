旬の果実を主役にしたスイーツで人気のフタバフルーツパーラーから、初夏限定のアメリカンチェリーメニューが登場しました。今回販売されるのは、みずみずしいアメリカンチェリーをたっぷり味わえるパフェとフルーツサンドの2種類。果実店ならではのこだわりが詰まった贅沢な味わいで、旬の美味しさを存分に堪能できる期間限定メニューです♡ 初夏を彩るアメリカン