ゴルフはスポーツのなかでも、とくに意図した動きができないといわれる。その原因が「細胞や脳に関係する」とわかり、自身も素早く100切りを達成した研究結果をレポート。 斬新な視点と理論が、レベルアップを目指すゴルファーに新しい上達のヒントをもたらす！ 技術を自己増殖させるために必要なこと どのスポーツであれ、レベルが拮抗しているプロはリスクを冒さないと勝てないため、プレッシ