◇W杯北中米大会1次リーグL組イングランド 4―2 クロアチア（2026年6月17日ダラス）イングランドがクロアチアとの1次リーグ第1戦を4―2で制した。前半12分にFWケーンが蹴り直しのPKを決めて先制。32歳のエースは1―1の同42分に右CKでこの日2点目となる豪快なヘディング弾を決めた。前半追加タイムに2―2に追いつかれたイングランドだが、後半2分に速攻からMFベリンガムが勝ち越し弾。3―2の同40分には途中出場のFWラッシ