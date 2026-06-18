サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＬ組のイングランド−クロアチアが行われ、イングランドが４−２で勝利した。クロアチアという好敵手が、眠っていた潜在能力を引き出し出したのかものかもしれない。６０年ぶりの頂点を狙うイングランドが、粘るクロアチアを振り切り、好発進した。１０分頃のＰＫのチャンス。エースで主将のケーンが一度は止められたものの、相手ＧＫがゴ