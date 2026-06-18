サロンモデルの緑川春菜が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】朝ドラで主人公の妹役がグラビア登場緑川は、ヘアカタログなどに登場するモデルとして絶大な人気を誇る「カリスマサロモ」で、昨年グラビアデビューするや、愛らしいイメージをいい意味で裏切る迫力あるボディで、デジタル写真集が大ヒットを記録。同誌には2回目の登場となるが、自身初の雑誌表紙となった。「サ