60周年仕様となったアクティブスポーツトヨタは2026年5月12日に、同年10月20日にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念し、「カローラ 特別仕様車 ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートして発売しました。スポーティな走りと上質なデザインを融合させたこの特別仕様車は、どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】これが特別なトヨタ新「カローラ」です！ 画像で見る！（30