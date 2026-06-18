NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月19日放送の第60話では、虎太郎（小林虎之介）がりん（見上愛）と再会する。 参考：早坂美海＆林裕太、“ハートポーズ”に挑戦するも撃沈？「槇村の思いは一方通行」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんと直美（上坂樹里）らが女学校を卒業した第59話。 第60話