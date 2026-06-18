私はクミ（30代）。子どもは娘のカリン（小4）で、ひとりっ子です。そのため、私は子どもが2人以上いる人の気持ちがわからないのかもしれません……。そう思うのは、娘の友だちのアイちゃん（小4）のママ（30代）の対応に困っているからです。私とアイちゃんママはママ友です。ほかにもママ友はいますが、娘がとくにアイちゃんと仲良しなので、お互いにお土産を渡し合ったり、ほかのママ友よりも関わり合いがあります。旅行の翌日