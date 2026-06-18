＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇17日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 今大会には世界アマチュアランキング1位のキアラ・ロメロ（米国）が出場するが、LPGAツアーカード獲得に向けた大きなチャンスを迎えている。【写真】これは必見！渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリロメロは、同ツアーが導入するアマチュア育成制度「エリート・アマチュア・パスウェイ（LEAP）」の対