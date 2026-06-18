九州南部や奄美では、前線や暖湿な空気の影響で、大気の状態が不安定です。活発な積乱雲が発達するでしょう。急な激しい雨、落雷による停電、突風による建物被害、ひょうによる農作物被害に注意が必要です。■全国天気（18日予報）北海道は晴れるところが多いでしょう。北海道東部はくもり空が続きそうです。東北日本海側は晴れるでしょう。一方で、東北太平洋側は雲がとれにくい見込みです。なお、夜遅くには東北南部で雨が降り出