広島は１７日、マツダスタジアムで全体練習に臨んだ。１９日・ヤクルト戦（神宮）から再開するリーグ戦を前に、新井貴浩監督（４９）が若手にさらなる奮起を促した。多くのポジションでレギュラー不在の状況で、ベテランと若手の競争は横一線で継続中。巻き返しへ、激しいサバイバルに期待を寄せた。反転攻勢には、戦力増が不可欠だ。多くのポジションで、サバイバルは真っただ中。若鯉にとっては、これ以上ないアピールの場が