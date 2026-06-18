日産自動車は小型SUV「キックス」を6年ぶりに全面刷新し、18日から発売します。【映像】「キックス」走行中の様子＆カラーバリエーション新型「キックス」は北米に2年前に投入されたモデルで、独自のハイブリッドシステムを改良し、日本向けに初めて導入します。弱点だった高速道路などでの燃費を向上させ、ガソリン1リットルあたり25.7キロ走ります。小型SUVは国内で人気ですが、キックスの2025年の販売台数は前の年より3