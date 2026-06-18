西武HDは、「グランドプリンスホテル新高輪」の再開発について、完成時期の想定を当初から3年遅らせると発表しました。建設費の高騰などが要因です。【映像】2035年度の完成イメージ東京・港区にあるグランドプリンスホテル新高輪は1982年に開業しました。およそ2000平方メートルある宴会場の「飛天」はプロ野球のドラフト会議や著名人の結婚披露宴の会場などとしても使用されてきました。西武HDはホテルを解体したうえで