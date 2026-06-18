元日向坂４８で女優の影山優佳（２５）が１７日、ＤＡＺＮＪＡＰＡＮの公式インスタグラムに登場。Ｗ杯取材の現地でステーキを食べる様子が投稿され、反響を呼んだ。「ここまでの旅の様子、まとめてみましたテキサス名物のＢＢＱをガブリ」と記された投稿で、大きな肉を前に笑顔を浮かべる影山の姿が投稿された。コメント欄などでは「ワイルドだね」、「影ちゃん、Ｗ杯楽しんでるねー」、「何人分だろう？」、「食べ切れた