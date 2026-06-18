見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第59話が18日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、卒業式の日。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。バーンズは最後にアップルパイを生徒に食べさようと作っていたのだった。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨