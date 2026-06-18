【その他の画像・動画等を元記事で観る】Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」が、6月22日に配信リリースが決定した。「CUE CUE CUTE」は、毎週日曜あさ7:00から、テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて好評放送中の『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がっている。19年の軌跡が築いた完全無欠アイドルHey! Say! J