【モデルプレス＝2026/06/18】額賀澪氏が手掛ける長編小説『沖晴くんの涙を殺して』が映画化され、10月2日に全国公開することが決定。女優の広瀬アリスが主演を務める。【写真】広瀬アリス、スカウト当時写真が「すずちゃんそっくり」◆広瀬アリス、8年ぶり映画単独主演本作が2018年公開『巫女っちゃけん。』以来、8年ぶりの映画単独主演となる広瀬。今回、余命1年を宣告され故郷に戻ってきた音楽教師・踊場京香を演じる。故郷で死